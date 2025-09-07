Autore del gol che ha messo il punto esclamativo sulla vittoria della Nazionale d'Italia contro l'Estonia venerdì scorso, Alessandro Bastoni ha parlato così del 5-0 di Bergamo a Vivoazzurrotv.it: "Il mister ha lavorato molto sull'atteggiamento, ha ribadito parole come 'entusiasmo', 'voglia', 'fame' e 'cattiveria', cose che ci sono mancate di più nell'ultimo periodo. L'abbiamo messa in campo dal primo all'ultimo minuto. Siamo felici, in primis per noi stessi perché avevamo bisogno di una prestazione del genere".

Che tasti ha toccato Gattuso in questi giorni a Coverciano?

"Noi ce lo ricordiamo come era da giocatore, ha lavorato tanto dal punto di vista morale. Ha una leadership incredibile, ci trasmette grinta e voglia. Quando sei stanco, ti dà quel qualcosa in più. Lo ringraziamo, speriamo di fare un grande percorso insieme a lui".

Il pubblico ha capito il vostro spirito.

"Sta a noi trascinare il pubblico. E' normale che fischino, se sbagliamo l'atteggiamento. Sta a noi riportare i tifosi ad amare la Nazionale".

Hai segnato in quella che è stata la tua seconda casa.

"Sono molto felice, c'era qua tutta la mia famiglia: fa piacere. Poi sappiamo quanto conti la differenza reti, quindi sono felice di questa serata".