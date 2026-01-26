L'Inter allunga su Milan (+5), Napoli (+9) e Roma (+9). La Juve resta a -10. Le partite di ieri consentono alla squadra nerazzurra di allungare in vetta alla classifica. Ora il Borussia Dortmund per sperare ancora nella top8. Le ultimissime di calciomercato con le novità in entrata e in uscita.

Data: Lun 26 gennaio 2026 alle 12:00
Autore: Raffaele Caruso
