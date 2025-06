Dopo la mancata qualificazione in Europa e le conseguenti voci dei giorni precedenti che davano per certa la separazione tra la Lazio e l'allenatore Marco Baroni, adesso è ufficiale: Il club capitolino, attraverso una nota pubblicata sui canali ufficiali congeda il tecnico toscano. "La S.S. Lazio ringrazia Marco Baroni per la professionalità e l’impegno dimostrati alla guida della Prima Squadra. La Società augura al tecnico le migliori fortune professionali. Grazie Mister".