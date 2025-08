Dopo la sconfitta contro l'Arezzo, arriva il secondo ko per il Napoli di Conte nei test amichevoli della pre-season. La formazione campione d'Italia è uscita sconfitta per 1-2 contro il Brest, formazione francese. Decisiva la doppietta intorno alla mezz'ora di gioco di Ajorque; nella ripresa è Lucca ad accorciare le distanze. Ma il punteggio non cambia più fino al triplice fischio.