Hassane Kamara, esterno dell'Udinese, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria esterna della sua squadra, che è riuscita a imporsi 0-1 a Pisa grazie al gol segnato nel primo tempo da Iker Bravo: "Sapevamo che sarebbe stata una gara intensa, lo abbiamo visto che loro danno tanta energia in campo ma anche noi siamo così. Lottiamo per salvarci e quando entriamo in campo diamo il massimo".

Comunque avete mostrato un grande carattere.

"Abbiamo visto che la Roma ha fatto fatica qua, serve un po' soffrire in questo tipo di gare per vincere".

Come si sente? Sembrava affaticato.

"Sto benissimo ora".

Che è Udinese è, ora che è finito il mercato?

"È stato un mercato positivo. Abbiamo una squadra con mentalità e la vittoria contro l'Inter ha dato fiducia alla squadra. Siamo tutti insieme uniti".