"Luciano Spalletti alla Juventus? È vicino, 100km, però ancora non si sa, può darsi che trovi il casello chiuso". Così Francesco Totti, in occasione della presentazione dello spot dell'Amaro Montenegro a Milano, scherza sull'ipotesi di vedere il tecnico di Certaldo al posto di Igor Tudor sulla oanchina bianconera. "Se lo vedrei alla Juve? Sì… Se lo prende fa un grande affare. È un allenatore forte, presente, che vuole fare bene ovunque dovesse andare. Non dipende da lui ma da tante dinamiche: quando sarà, lo diranno".