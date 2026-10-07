Lorenzo Pellegrini scalpita per tornare finalmente in campo dopo sei mesi in cui ha dovuto guardare i compagni dalla panchina. Il momento tanto atteso per il centrocampista della Roma potrebbe arrivare domenica, alle 12.30, sul campo del Como, nel match di cartello della sesta giornata di Serie A: "I tifosi devono sempre sognare, così come quelli che fanno sport. Nessuno scende in campo pensando di perdere, sogniamo tutti. Ma sono passate solo cinque partite, in cui i ragazzi sono stati fantastici. Ci meritiamo tutti l'ondata di entusiasmo che stiamo ricevendo, speriamo che duri tanto in modo che da marzo possiamo mettere obiettivi più concreti. Ora ripartiremo dopo una sosta molto lunga, è difficile dover ripartire perché abbiamo tanti impegni. E' complicato dire che Como-Roma deciderà l'anti-Inter, ma sarà sicuramente una bella partita", le sue parole a margine della dodicesima edizione del Premio "Giuseppe Colalucci".