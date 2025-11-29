Dopo aver sbloccato la gara interna (poi vinta 2-0) contro il Sassuolo, Tasos Douvikas si presenta in conferenza stampa per un'analisi del match contro i neroverdi e proiettarsi anche alla prossima sfida di San Siro contro l'Inter: l'attaccante del Como: "Ci stiamo avvicinando a una partita contro una delle migliori squadre del campionato - assicura l'attaccante del Como -. Sono sicuro che daremo il nostro meglio per prepararci a questa sfida, per seguire le tattiche necessarie. Daremo il nostro meglio. Ci proveremo per l'Europa, ma daremo il 101% in ogni partita prima di quello. Dobbiamo continuare a migliorare".