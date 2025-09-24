Brutte notizie per il Napoli, costretto a rinunciare ad Alessandro Buongiorno per il big match contro il Milan e non solo. Oggi il difensore "si è sottoposto, presso il Pineta Grande Hospital, a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra - informa il club azzurro in una nota ufficiale -. Il difensore azzurro ha già iniziato l'iter riabilitativo".