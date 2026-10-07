Intervenendo a margine del 'Premio Gentleman FairPlay', di scena questa sera alla Scuola Militare Teuliè di Milano, Davide Bartesaghi ha risposto alle domande dei cronisti presenti, tra cui il nostro inviato. Parlando così della lotta scudetto: "La fiducia è tanta, è un fattore importante nel calcio - la premessa del difensore del Milan -. Domani ci ritroveremo dopo la sosta e cercheremo di fare le cose al meglio per le prossime partite. Inter favorita? Noi abbiamo fiducia, lavoriamo tutti i giorni. Pensiamo a noi stessi, non agli altri".

Cosa deve fare il Milan per avvcinarsi a Inter e Roma?

"Dobbiamo alzare ancora un po’ l’asticella perché, a volte, siamo andati in difficoltà. Siamo all’inizio del percorso, penso sia normale questa cosa; dobbiamo continuare a lavorare e stare concentrati".