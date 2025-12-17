Ampio spazio al calciomercato dell'Inter con le ultimissime di mercato. La dirigenza nerazzurra valuta come intervenire subito dopo l'operazione di Dumfries, le big d'Europa e non solo ripensano a Bastoni, Frattesi può lasciare subito l'Inter a gennaio, ma non è l'unico.

Sezione: Focus / Data: Mer 17 dicembre 2025 alle 12:00
Autore: Raffaele Caruso
