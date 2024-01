Impegno facile sulla carta per la Juventus, che sabato affronterà a Torino l'Empoli del nuovo tecnico Nicola. Si tratta dell'ultima partita dei bianconeri prima dello scontro diretto con l'Inter a Milano.

Proprio per questo, Allegri pare intenzionato a non rischiare Rabiot, reduce da un problema a un polpaccio che gli ha già fatto altare Lecce. Da valutare, invece, le condizioni di Chiesa: l'attaccante potrebbe andare in panchina. Lo riferisce la Gazzetta dello Sport.