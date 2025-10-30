Il momento di enorme crisi spinge il Genoa ad una parziale rivoluzione. Secondo quanto riferito da Sky Sport, il Grifone sarebbe vicino al cambio di direttore sportivo. Sarà divorzio con Marco Ottolini (le parti sono al lavoro per la risoluzione consensuale del contratto): al suo posto arriverà Diego Lopez, ex ds del Lens. Ancora nessuna decisione, invece, per quanto riguarda la panchina, anche se nelle prossime ore è in programma un incontro con Patrick Vieira.