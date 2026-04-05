L'Inter conserva il primato e domina la Roma trascinata anche dalla grande prestazione di Marcus Thuram, intercettato sul prato di San Siro da DAZN dopo il triplice fischio del match: "Se mi è mancato Lautaro? Sì mi è mancato - ammette il francese -, ma anche Pio e Bonny sono importantissimi. È vero che ho un legame particolare con Lauti e anche la squadra ha un legame speciale con lui, è il capitano e ci dà sempre l'esempio nei momenti più difficili: oggi l'ha fatto dopo un minuto. Siamo contenti di averlo con noi". 

Sezione: Focus / Data: Dom 05 aprile 2026 alle 22:58
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
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Stefano Bertocchi
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Stefano Bertocchi
Da sempre a contatto con l’Inter per ‘colpa’ dei dribbling di Ronaldo. Giornalista pubblicista dal 2019, racconta la prima squadra e il mondo nerazzurro con le dita su una tastiera. Non rinuncia alla bellezza di San Siro e al fascino delle trasferte.