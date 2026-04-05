L'Inter conserva il primato e domina la Roma trascinata anche dalla grande prestazione di Marcus Thuram, intercettato sul prato di San Siro da DAZN dopo il triplice fischio del match: "Se mi è mancato Lautaro? Sì mi è mancato - ammette il francese -, ma anche Pio e Bonny sono importantissimi. È vero che ho un legame particolare con Lauti e anche la squadra ha un legame speciale con lui, è il capitano e ci dà sempre l'esempio nei momenti più difficili: oggi l'ha fatto dopo un minuto. Siamo contenti di averlo con noi".