"Natale con i tuoi... Pasqua pure". Il famoso proverbio non è stato rivisitato casualmente in occasione di Inter-Roma, la partita prima della quale capitan Lautaro Martinez, al ritorno dopo un mese e mezzo ai box per infortunio, ha chiamato a raccolta compagni e tifosi per uscire insieme dal momento negativo, coinciso non a caso con la sua assenza prolungata. A proposito di argentini che recuperano, Gian Piero Gasperini, l'ex mai amato da queste parti, ritrova Matias Soulé, frenato nelle scorse settimane dalla pubalgia, e lo lancia subito dal 1'. Tutto come da copione a livello di formazioni, insomma, esattamente come da indicazioni della vigilia, lunga e dolorosa per gli italiani che hanno assistito impotenti alla terza mancata qualificazione di fila della Nazionale a un Mondiale. Ma quella è un'altra storia, da mettere in standby non tanto per la festività di Pasqua quanto perché il calendario impone forzatamente di pensare al campionato che da ieri ha imboccato il rettilineo finale. Per lo scudetto sono 24 ore intense: stasera Inter-Roma, spesso snodo nelle corse al titolo degli ultimi anni, domani Napoli-Milan per riscrivere una nuova classifica.
Basta un minuto ai nerazzurri per cambiare il risultato: Manuel Akanji innesca Marcus Thuram che si defila sulla destra, salta Evan Ndicka e offre per la zampata di Lautaro, che in area fulmina Mile Svilar dopo aver fatto perdere le sue tracce a Zeki Celik. Sono le 20.46 e la ThuLa torna a risplendere nel cielo di Milano. San Siro è una bolgia e si infiamma ancora di più sul tiro potente ma centrale di Hakan Calhanoglu su cui Svilar mette i pugni prima di raccogliere il retropassaggio di Alessandro Bastoni, che ritrova finalmente l'applauso dei suoi tifosi. La Roma nei primi minuti ha la bussola rotta per colpa dei riferimenti che saltano: nella tattica dell'uno contro uno a tutto campo, a un certo punto, Mario Hermoso pascola nella trequarti nerazzurra per andare a pressare Nicolò Barella, innocuo in quella posizione. Un contesto scomodo che fa correre un altro pericolo agli ospiti, quando il cronometro indica il minuto 12: Lautaro scatta sul filo del fuorigioco e calcia col mancino sul primo palo, trovando i guantoni di Svilar. Piano piano, complice anche un'Inter che abbassa il baricentro, la Roma prende campo e si fa più minacciosa. Devyne Rensch non riesce a chiudere l'azione sul secondo palo, scoperto, poi sugli sviluppi di un corner Donyell Malen si presenta alla partita con un colpo di testa schiacciato a terra che a momenti beffa Sommer. Il quale, senza spingere con le gambe, riesce a malapena a smanacciare con la punta delle dita una conclusione decisamente debole. Siamo alla mezzora, ma sembra di essere all'80esimo: squadre lunghe, con scelte poche lucide nei momenti chiave come se la mente fosse oscurata dalla stanchezza. Tanto che, per non perdere l'ennesimo possesso palla in ripartenza, Bastoni fa segno ai suoi di non scappare in avanti. Messaggio recepito: con più pazienza, l'Inter risale la corrente arrivando anche alla conclusione con Piotr Zielinski due volte, pur senza raccogliere dividendi. Le due squadre sembrano due pugili senza guardia che se le danno senza protezione: in questo duello, picchia più forte la Roma che dà un destro al mento agli avversari con l'inserimento in area di Gianluca Mancini perso dai radar della difesa. Dimarco, nell'insolita posizione di terzino destro, fa passare Rensch come se niente fosse, praticamente all'altezza del dischetto del rigore è un difensore a segnare e un attaccante, Thuram, a perdere la marcatura. L'altra faccia della filosofia di Gasp, quella bella. L'1-1, meritato dai giallorossi, dura cinque minuti. Dopo un salvataggio di Akanji su Malen lanciato nell'uno contro uno con Acerbi, Hakan Calhanoglu rianima il suo popolo con un tiro da casa sua che ha un effetto impossibile da leggere per Svilar. E' l'ultima azione del primo tempo, quella che cambia la partita.
SECONDO TEMPO -
Cambio forzato nella Roma all'intervallo: Mancini, autore dell'1-1, alza bandiera bianca, al suo posto c'è Daniele Ghilardi, che al 52' non riesce a mettere una pezza sul piattone di Lautaro che spiazza Svilar al culmine di un'azione promossa e rifinita da Thuram. Doppietta per il Toro, su due assist di Tikus: l'equazione porta al 3-1. Il francese aggiorna le sue statistiche due giri d'orologio più tardi, girando di testa in rete il cross pennellato dalla bandierina di Calhanoglu. Poker interista che apre la girandola di cambi: Bastoni e Lautaro prendono la via della panchina accompagnati dalla standing ovation dello stadio per far posto a Matteo Darmian e Ange-Yoan Bonny. Di là, Rensch sostituisce Kostas Tsimikas. La sostanza non cambia, il risultato sì: Barella trova un corridoio centrale su gentile concessione di Hermoso e Ndicka, poi duetta con Ghilardi che fa da muro e gli permette di spedire la palla in porta. 5-1 che lascia Gasperini senza forze, con le mani sui fianchi ad accettare l'inevitabile disfatta. Chivu attinge ancora dalla panchina: dentro Petar Sucic e Francesco Pio Esposito per Calhanoglu e Thuram. Il croato, al primo pallone toccato, pasticcia e permette a Malen di andare a calciare quantomeno per aggiornare le statistiche. Il tiro si impenna sopra la traversa senza il tocco di Sommer, che qualche secondo dopo viene battuto dal penalty in movimento di Lorenzo Pellegrini. Le marcature sono saltate da un pezzo, i ribaltamenti di fronte non si contano più. Su uno di questi, Esposito liscia clamorosamente la palla del 6-2 offerta da Bonny. L'ultima ovazione la prende Piotr Zielinski, che esce dal campo per Henrikh Mkhitarya, recuperato proprio per la gara dell'ex. L'Inter ha diverse chance per rendere il punteggio tennistico: Dumfries prima spreca con uno scavetto che non appartiene propriamente al suo repertorio tecnico, poi manda a lato di testa nell'azione del corner nato dopo il salvataggio di Svilar sul destro di Esposito. Poco male, la vittoria resta larga per l'Inter che, nel giorno di Pasqua, senza voler peccare nella blasfemia, trova la resurrezione di tutti quei giocatori che erano stati assenti per un motivo o per un altro.
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
Altre notizie - Focus
Altre notizie
- 00:15 Tutto il Meazza con Bastoni, la moglie di Barella: "Sempre dalla tua parte. E dalla vostra"
- 00:00 Lautaro il messia. É risorta l’Inter
- 23:57 Thuram a Sky: "Il numero 9 dell'Inter non può restare due mesi senza gol. Spero di non avere più cali"
- 23:55 Inter-Roma, la moviola - Sozza senza affanni. Tocco di Akanji non punibile, giusta lettura nel 3-1 nerazzurro
- 23:54 videoInter-Roma 5-2, Tramontana in estasi: "Barella clamoroso, con Lautaro è un'altra cosa. E Napoli-Milan..."
- 23:50 Roma, Pellegrini in conferenza: "Il gol di Calhanoglu ci ha tagliato le gambe, sul 3-1 il crollo. Mkhitaryan? Speciale"
- 23:45 Chivu in conferenza: "Gli italiani hanno risposto meravigliosamente sul campo. E' una vittoria che conta tanto dal punto di vista mentale"
- 23:39 Roma, Pellegrini a DAZN: "Oggi non era facile reagire, davanti avevamo l'Inter che è veramente forte e allenata bene"
- 23:35 Chivu a ITV: "Lautaro? Rientrare dopo tre allenamenti e segnare una doppietta non è da tutti"
- 23:33 Chivu: "Felicissimo di Lautaro, di Thuram e di chi non ha giocato. Clima tossico nel calcio? Tutti colpevoli"
- 23:28 Roma, Gasperini in conferenza: "Per la prima volta un crollo morale, non deve succedere. Spiace per le dimensioni del ko"
- 23:23 Dumfries a ITV: "Siamo tornati dalla sosta con la testa giusta, mi è dispiaciuto non aver trovato il gol"
- 23:17 Dumfries a DAZN: "Questo è un gruppo speciale. Peccato non aver segnato, ma contava la vittoria"
- 23:05 Thuram in conferenza: "Scudetto più vicino? Non so, non è ancora fatta. Lautaro importante, ci ha dato l'esempio"
- 23:04 Roma, Gasperini a DAZN: "Tilt totale dopo il terzo gol, non prima. Merito all'Inter che è una grande squadra"
- 22:59 Lautaro al 90esimo a DAZN: "Felice di avere questi compagni. A parlar di loro mi viene la pelle d'oca"
- 22:58 Thuram Player of the Match a DAZN: "Lautaro mi è mancato, con lui ho un legame speciale"
- 22:46 Inter-Roma, chi è stato il migliore? Cliccate e votate
- 22:45 Una cinquina in faccia ai criticoni: l'Inter risponde nel momento che conta, Roma travolta 5-2 e primato blindato
- 22:45 Rivivi la diretta! Il POST PARTITA di INTER-ROMA: ANALISI e PAGELLE. COLLEGAMENTO dallo STADIO
- 22:41 Inter-Roma, Fischio Finale - La resurrezione degli assenti: trionfo nerazzurro a San Siro. Le mani sui fianchi di Gasperini l'immagine della serata
- 22:40 Inter-Roma, le pagelle - Lautaro 'risorge' i suoi, riecco il sorriso di Thuram. Akanji mette pezze ovunque
- 21:55 Inter-Roma, al Meazza è sold out: oltre 75.200 spettatori per il posticipo pasquale
- 21:51 Zielinski al cambio campo: "Continuiamo col nostro gioco, dobbiamo vincere per forza questa partita"
- 20:22 Marotta: "Contro Bastoni un linciaggio vergognoso, non lo merita. Non ci sono gli estremi perché vada via"
- 20:14 Serie A, guizzo salvezza del Torino: decide Adams, sprofonda il Pisa
- 20:11 Roma, Massara a DAZN: "Non abbiamo obiettivi minimi. Gasperini resterà, Malen può rimanere qui a lungo"
- 19:55 Roma, Soulé a DAZN: "L'Inter è molto forte e si gioca lo scudetto, sarà una bella partita. È importantissima"
- 19:50 Calhanoglu a DAZN: "Mi spiace per gli italiani, ora però pensiamo al nostro cammino"
- 19:43 Calhanoglu a ITV: "Partita importante per il nostro cammino, possiamo fare ancora meglio"
- 19:35 Nuovo San Siro in bilico per Euro2032: a ottobre la scelta della UEFA che vuole una garanzia
- 19:25 Inter-Roma, spogliatoi pronti: nerazzurri in campo questa sera con la prima maglia
- 19:20 Il tifo nerazzurro sempre più vicino alla squadra: "Grinta, cuore e sudore. Vinciamo insieme questo tricolore"
- 19:05 Immobile: "In Italia c'è ostracismo per gli Azzurri. Un interista fatica a tifare un giocatore della Juve"
- 18:50 Berruto: "Potrebbe essere il momento di un CT straniero per la Nazionale, come fu con Velasco"
- 18:35 Modena, Sottil: "Massolin ha avuto un calo fisiologico, ora ha ripreso a macinare bene"
- 18:20 Pro Vercelli, Santoni: "Tra noi e l'Inter U23 contratti imparagonabili. La prima rete un eurogol"
- 18:05 Milan e Inter avanti sul nuovo San Siro. Ecco perché non si vuole esercitare la clausola di salvaguardia
- 17:50 Shevhcenko: "Lo Scudetto in questo momento può perderlo solo l'Inter. Milan, ottimo campionato"
- 17:35 Luis Martin, assistente di Scaloni: "Seguiamo da tempo Palacios. Può anche essere convocato per i Mondiali"
- 17:20 Inter-Roma, periodo d'astinenza da interrompere per entrambe: i numeri
- 17:05 Passo falso per Giampaolo: il Bologna espugna 2-1 lo Zini e mette sempre più nei guai la Cremonese
- 16:50 Ivan Perisic fa festa: col suo PSV Eindhoven ha conquistato il titolo della Eredivisie
- 16:35 Corsera - Rigori di Zenica, Pio Esposito doveva calciare per terzo. Dopo l'errore Gattuso...
- 16:20 Tonoli, testa solo al Modena: "Fa piacere essere accostato a certi club, ma ora voglio i playoff coi gialloblu"
- 16:05 Lucescu, il messaggio della FRF: "L'unica vittoria per cui lottiamo è la vita, questo cuore oggi batte per te"
- 15:50 Udinese, Davis: "Lautaro è l'attaccante numero uno, ha grandi numeri ogni stagione"
- 15:35 Inter-Roma, stasera il terzo incrocio tra Chivu e Gasperini: per ora è 2-0 per il romeno
- 15:21 Annika Paz: "Qui da pochi mesi ma questa squadra ha grande attitudine. Ruberei una dote a Wullaert"
- 15:07 D'Ambrosio: "Se fossi presidente FIGC, punterei sulla competenza. Quando porto i miei figli alle partite..."
- 14:53 L'annuncio dello Schalke: "Infortunio alla spalla per Dzeko, sarà indisponibile per un periodo indefinito"
- 14:39 Il Tempo - Inter-Roma, Gasperini ha scelto: Matias Soulé subito titolare
- 14:23 Trevisani: "Inter-Roma finisce 0-0. Bastoni? Oggi vale tra i 50 e i 60 milioni di euro"
- 14:08 L'Inter U23 batte la Pro Vercelli e dedica la vittoria a Calligaris. Che apprezza il gesto dei compagni
- 13:53 Viviano 'tifa' per la permanenza di Bastoni: "Non ha bisogno di lasciare l'Italia, l'Inter lo deve tutelare"
- 13:38 Calcio italiano in crisi, la ricetta di Adani: "Bisogna distruggere tutto. Guardiola il più credibile per iniziare il nuovo percorso"
- 13:23 Sky - Inter-Roma, riecco la ThuLa: c'è Thuram in coppia con il rientrante Lautaro. Le probabili scelte di Chivu
- 13:08 De Napoli: "Lo scudetto è dell'Inter a meno di un crollo in cui non credo. E poi ora torna Lautaro..."
- 12:54 Condò: "Gruppo Inter oberato da fardelli pesanti, gravosi e fastidiosi. Il rientro di Lautaro dovrà fungere da antidoto"
- 12:40 Damiani: "La classifica e la personalità che ha la squadra dicono che l'Inter è la più forte"
- 12:26 GdS - Inter, amichevoli estive di lusso in Australia: le date delle sfide con Milan e Juve
- 12:12 Alisson Santos: "Dove può arrivare il Napoli? Più in alto possibile, ma dobbiamo giocare partita dopo partita"
- 11:57 Bartesaghi: "Col Napoli tra le nostre sfide più importanti. Ma c'è consapevolezza: siamo forti"
- 11:43 Il Pelé nerazzurro: "L'Inter era il mio sogno da piccolo. Lo Scudetto vinto, il momento più bello"
- 11:29 La Repubblica - Inter, riunione spontanea dei calciatori: Lautaro parla al gruppo, Chivu apprezza l'iniziativa
- 11:15 Inzaghi: "Lusingato dalle voci sull'Italia, ma sto bene all'Al Hilal. Non ho lasciato l'Inter per soldi, ecco perché l'ho fatto"
- 11:00 SI - Inter, sprint per Muharemovic: contatti fitti con il Sassuolo. C'è un dettaglio che può facilitare l'affare
- 10:45 Dumfries: "L'Inter è una famiglia. Qui ho imparato una cosa". Poi svela: "Vorrei il tiro di Calhanoglu"
- 10:30 TS - Un'ora di confronto tra giocatori in casa Inter: l'obiettivo è uno e lo ha spiegato Lautaro
- 10:15 TS - Il silenzio post Zenica non aiuta Bastoni: l'apparenza conta. Ma stasera vietato pensarci