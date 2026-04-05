Prima che Simone Sozza dia inizio alla ripresa, Piotr Zielinski arriva ai microfoni di DAZN per la classica dichiarazione flash: “Cosa ci ha detto Chivu? Sapevamo che la Roma è una grandissima squadra, qualunque squadra può metterci in difficoltà. Dobbiamo continuare a giocare il nostro calcio per vincere per forza questa partita”.

Sezione: Focus / Data: Dom 05 aprile 2026 alle 21:51
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.