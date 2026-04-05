Nel giorno di Pasqua il tifoso interista ha voluto dedicare la serata alla propria squadra, assistendo alla delicata partita contro la Roma. Al Meazza, per la sfida contro i giallorossi, si registra come previsto il tutto esaurito, al netto dell'assenza, come stabilito dal Viminale, dei tifosi ospiti. Nello specifico, come comunicato dal club nerazzurro, sono presenti 75.267 spettatori.

Sezione: News / Data: Dom 05 aprile 2026 alle 21:55
Autore: Redazione FcInterNews.it / Twitter: @Fcinternewsit
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