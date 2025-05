Aspettando Roma-Fiorentina e Bologna-Juventus, la Lazio si accomoda al quarto posto temporaneo in classifica superando l'Empoli nel lunch match della 35esima giornata di Serie A. Alla formazione di Marco Baroni basta la rete segnata al pronti-via da Boulaye Dia per spaccare definitivamente un match contraddistinto da due espulsioni, una per parte, con Lorenzo Colombo prima ed Elseid Hysaj poi finiti anzitempo sotto la doccia, e da un gol per l'Empoli segnato da Mattia Viti ma annullato per fuorigioco.

Non riesce quindi ai toscani il sorpasso ai danni del Lecce e del Venezia: la squadra di Roberto D'Aversa resta al penultimo posto a quota 25, mentre la Lazio arriva a quota 63.