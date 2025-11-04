Tempo di Champions League per l'Inter, attesa domani sera dalla sfida di San Siro contro il Kairat Almaty. Secondo Sky Sport, il tecnico nerazzurri Cristian Chivu è alle prese con due dubbi di formazione: il primo è in difesa, dove De Vrij è al momento favorito su Acerbi per giocare al centro della difesa insieme a Bisseck e Carlos Augusto davanti a Sommer; il secondo riguarda invece l'attacco, con Lautaro in pole su Bonny per affiancare Esposito.

A centrocampo il play sarà Barella con accanto Frattesi e Zielinski, mentre sulle corsie esterne troveranno spazio Dumfries e Dimarco. Riposo, dunque, per Akanji, Bastoni e Calhanoglu, mentre Thuram (al rientro dall'infortunio) dovrebbe avere una chance a gara in corso per mettere minuti nelle gambe in vista del match di domenica contro la Lazio.