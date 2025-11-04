Secondo pareggio consecutivo per il Napoli, bloccato al Maradona anche dall'Eintracht Francoforte dopo lo 0-0 con il Como di qualche giorno fa. Il risultato è lo stesso anche in Champions League: gli azzurri di Conte non riescono a sfondare e strappano solo un punto contro i tedeschi. Al momento i partenopei sono a 4 punti in classifica nelle prime quattro giornate.

Tutto facile invece per l'Arsenal, avversario dell'Inter il prossimo 20 gennaio: i Gunners passano con un comodo 3-0 sul campo dello Slavia Praga con il rigore realizzato da Saka e la doppietta di Merino.