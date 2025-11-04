Il giorno cerchiato in rosso è domani, 5 novembre 2025. Sarebbe infatti questa, secondo quanto appurato dai colleghi di Calcio e Finanza, la data fissata per la firma del rogito tra Inter, Milan e Comune di Milano per la cessione di San Siro e delle aree limitrofe ai due club.

"La giornata di mercoledì era già stata indicata dal sindaco di Milano Giuseppe Sala nei giorni scorsi come quella in cui sarebbero arrivate le firme sui documenti - ricorda CF -. E, al momento, la strada dovrebbe essere questa: mai dire mai, però, come dimostrato anche dallo slittamento della scorsa settimana quando sembrava tutto fatto".