Paolo Flavio Mondini, Professore e Avvocato esperto in diritto societario, è stato nominato Sindaco Effettivo nel Collegio Sindacale di NSM Holding S.p.A. e della controllata Stadio San Siro S.p.A., realtà partecipate con quote paritetiche da veicoli riconducibili a F.C. Internazionale Milano e A.C. Milan. Le due società sono al centro della strategia congiunta per la realizzazione e gestione del nuovo stadio di San Siro, uno dei progetti infrastrutturali più rilevanti del panorama sportivo e urbanistico italiano.

NSM Holding S.p.A. e Stadio San Siro S.p.A. nascono per dare vita al nuovo impianto che andrà a sostituire lo storico stadio milanese, con l’obiettivo di creare una struttura moderna, sostenibile e multifunzionale. In questo contesto, la presenza di un Collegio Sindacale solido e indipendente rappresenta un elemento essenziale per rafforzare la credibilità e la governance del progetto, in una fase delicata e cruciale.