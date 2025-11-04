Quattro giorni di festa per Alessandro Altobelli. Sonnino, paese della provincia di Latina che ha dato i natali all'ex attaccante dell'Inter e della Nazionale, si stringe attorno al proprio campione che si appresta a compiere 70 anni. Il clou dei festeggiamenti, organizzati da Maurizia De Angelis della Pro Loco di Sonnino, arriverà sabato mattina, 29 novembre, quando andrà in scena l'evento 'One man show' con ospiti davvero d'eccezione.

Sarà infatti presente in primo luogo il Presidente della FIFA Gianni Infantino, molto amico di Altobelli, pronto ad incontrare i media in Piazza Garibaldi. Insieme a lui è prevista la partecipazione di Beppe Marotta, del presidente della Lega Calcio Serie A Ezio Maria Simonelli e della FIGC Gabriele Gravina, il tutto con Alberto Cerruti de La Gazzetta dello Sport nelle vesti di moderatore.