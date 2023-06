Il primo colpo di mercato in vista della nuova stagione lo piazza la Roma, che ha ufficializzato l'arrivo del centrocampista francese classe 1998 Houssem Aouar, svincolatosi dal Lione, che ha firmato coi giallorossi un contratto fino al 2028. "Sono molto felice di aver firmato per la Roma, perché è un grande club con una grande storia. Credo sia il progetto giusto per me, con una squadra importante, calciatori forti e tifosi unici. Adesso sono giallorosso e sono pronto", le sue prime parole da neo capitolino.