Dopo Simone Inzaghi, che ha deciso di lasciare l'Inter per passare all'Al-Hilal in Arabia Saudita, anche Filippo Inzaghi cambia panchina dopo l'ultima stagione, quella in cui è riuscito a portare il Pisa in Serie A. SuperPippo sarà il prossimo allenatore del Palermo, club al quale si è legato firmando un contratto pluriennale.

"A Inzaghi il benvenuto a Palermo da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero", si legge in calce all'annuncio ufficiale del club siciliano.