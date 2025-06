Jaka Bijol lascia la Serie A dopo tre stagioni per volare in Premier League, il campionato dei suoi sogni, come ha raccontato a più riprese nelle scorse settimane. Il difensore sloveno, che in passato era stato accostato anche all'Inter, si trasferisce al Leeds United, club al quale si è legato firmando un contratto fino al 2030. "E' un grande giorno per me e la mia famiglia, sono felice di essere qui", ha dichiarato ai canali ufficiali del club inglese.