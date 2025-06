Il Bologna accelera sul mercato e punta deciso su Hans Nicolussi Caviglia - giocatore anche accostato all'Inter - per rinforzare il centrocampo in vista della prossima stagione. Il classe 2000, ex Juventus e attualmente al Venezia, è - come riportato da Sky Sport - finito nel mirino della dirigenza rossoblù, che ha già avviato i primi contatti per portarlo sotto le Due Torri.

Non mancano però le insidie: il talento italiano è seguito anche da due club europei di prestigio come Villarreal e PSV Eindhoven, entrambi da sempre attenti alla valorizzazione dei giovani profili. Nonostante la concorrenza, è il Bologna ad aver mostrato maggiore concretezza e volontà di chiudere l’operazione, contando sulla voglia del giocatore di rilanciarsi in Serie A dopo la retrocessione con il Venezia.