Da nemici... a possibili amici. Il destino potrebbe riservare questo a Theo Hernandez e Simone Inzaghi, avversari per anni nei derby tra Milan e Inter ma che potrebbero ora combattere per la stessa causa in Arabia Saudita. Il terzino francese, in uscita dal club rossonero, sarebbe infatti "molto vicino a dire sì all'Al Hilal", adesso guidato dall'ex allenatore nerazzurro. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

Ieri Theo è stato protagonista di un blitz a Milano per incontrare gli emissari del club arabo, che ora valuterà la proposta economica da presentare al Diavolo. Intanto la rosea sostiene che "l'accordo è in dirittura d'arrivo".