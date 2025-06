Lo Spezia ha dovuto salutare Francesco Pio Esposito al termine della finale playoff persa contro la Cremonese. Per gli aquilotti non sarà assolutamente semplice sostituire il classe 2005. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, alla fine i liguri dovrebbero optare per Gabriele Artistico, punta centrale class 2002, il cui cartellino è di proprietà della Lazio.