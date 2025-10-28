Hakan Calhanoglu è stato il giocatore più votato dai lettori di FcInterNews.it che hanno partecipato al Pallone d'Oro Nerazzurro dopo la partita di Napoli. Alle spalle del turco, secondo posto, c'è Alessandro Bastoni mentre chiude il podio Federico Dimarco. A seguire le classifiche di turno e generale del premio.

Sommer 0.47%

Akanji 2.18%

Acerbi 1.09%

Bastoni 16.02%

Dumfries 4.98%

Barella 4.04%

Calhanoglu 35.93%

Mkhitaryan 4.20%

Dimarco 13.22%

Lautaro 3.73%

Bonny 0.93%

Zielinski 6.22%

Esposito 2.95%

Sucic 0.93

Luis Henrique 1.87%

Frattesi 1.24%

CLASSIFICA GENERALE DOPO 11 PARTITE:

THURAM 19 PT.

LAUTARO 16 PT.

CALHANOGLU 14 PT.

BONNY ED ESPOSITO 8 PT.

BARELLA 7 PT.

SUCIC 6 PT.

CARLOS AUGUSTO E MKIHITARYAN 5 PT.

BASTONI 4 PT.

DUMFRIES 3 PT.

DIMARCO 2 PT.

AKANJI E DE VRIJ 1 PT.