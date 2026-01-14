Sarà ancora l’Inter Under 18 l'avversaria della Rappresentativa Serie D nell'amichevole che concluderà il raduno a carattere nazionale, in programma dal 19 al 21 gennaio a Milano. 

Dopo aver già visionato ottantotto ragazzi nei due stage territoriali per area geografica, per Giuliano Giannichedda arriva il momento di fare le prime scelte nel percorso di costruzione della rosa che a marzo parteciperà alla 76esima edizione della Viareggio Cup. Nella lista diramata dal tecnico figurano ventidue calciatori classe 2007 e 2008 che si alleneranno per due giorni al centro sportivo della Pro Sesto: prima seduta lunedì alle ore 14, martedì doppia sessione alle 9.30 e alle 14. 

Mercoledì 21 gennaio la rappresentativa si sposterà al Konami Youth Development Centre per il test contro la formazione nerazzurra, come era successo un anno fa (finì 1-1). Calcio d’inizio alle ore 14, con  ingresso libero per i tifosi. 

Sezione: Giovanili / Data: Mer 14 gennaio 2026 alle 17:41
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
vedi letture
Print