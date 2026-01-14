La Lega Serie A ha reso note anche date e orari del campionato Primavera 1. L'Inter di Carbone sfiderà la Cremonese in casa venerdì 30 gennaio alle ore 18 nella 23esima giornata, mentre nella 24esima i nerazzurri faranno visita al Cagliari domenica 8 febbraio con calcio d'inizio fissato alle ore 11.