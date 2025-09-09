Chi la dura la vince. E così è stato per l'Italia Under 21 di Silvio Baldini che con sofferenza riesce a superare la Macedonia del Nord di pari età e continua il suo cammino verso l'Europeo. Seconda vittoria su due che consegnano agli azzurrini 6 punti momentanei e un secondo posto a pari punti con la Polonia, appollaiata sul gradino superiore (per differenza reti) ovvero al primo posto nel Girone E per l'Under 21, che tornerà in campo nel mese di ottobre con le sfide casalinghe con Svezia (10 ottobre) e Armenia (14 ottobre).

Basta l'1-0 all'Italia contro la formazione balcanica per conquistare tre punti arrivati con fatica e sacrificio: espulso per doppio giallo Moruzzi, gli ospiti sono costretti a giocare senza un uomo per buona parte del match, ma l'inferiorità numerica non basta ai macedoni a uscire indenni dalla gara: su punizione Marianucci trova la rete e fa festeggiare Baldini e i suoi ragazzi.