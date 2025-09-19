Tris di rinnovi per l'Inter Under 23 di Stefano Vecchi. Con una nota ufficiale pubblicata sul proprio sito, il club milanese ha annunciato di aver raggiunto un accordo pluriennale per il prolungamento dei contratti di Yvan Maye, Issiaka Kamate e Jan Zuberek.
Sezione: Focus / Data: Ven 19 settembre 2025 alle 15:18
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
