Per una sera, Alexis Sanchez e Kristjan Asllani si sono ritrovati in campo da avversari nel match di Parma tra Albania e Cile, vinto per 3-0 dalla selezione sudamericana. E in certe occasioni, l'essere compagni di club viene accantonato, anche se si tratta di una semplice amichevole. Concetto che però il Tocopillano ha preso un po' troppo sul serio quando, nel corso del primo tempo, è intervenuto in un modo piuttosto brutto sul centrocampista albanese colpendolo coi tacchetti sulla caviglia destra.

Urla di dolore del ragazzo, che ci ha messo qualche minuto per rimettersi in sesto; quando Sanchez si è avvicinato ad Asllani per sincerarsi delle sue condizioni, Asllani ha risposto con un gesto interrogativo al compagno per il brutto fallo. Il cileno, ammonito nell'occasione, ha scelto il suo modo per chiedere scusa all'avversario per una sera a fine primo tempo: si è tolto la maglietta e l'ha scambiata con Asllani come segno di pace.

