Luka Modric, Petar Sucic e Martin Baturina hanno allargato la colonia croata in Serie A. Un buon segno per il livello della Nazionale di Zlatko Dalic, secondo il punto di vista di Tomislav Rukavina, ex centrocampista del Venezia nella stagione 2002-2003: "Se sette dei giocatori della nostra nazionale militano in club italiani, è una prova della loro qualità. Questo è sicuramente positivo, sia per loro che per la nazionale - ha raccontato a Vecernjilist.hr -. Le quotazioni di mercato raggiunte da Sucic e Baturina dimostrano quanto i club italiani credano in loro. Certo, sia Petar che Martin avranno bisogno di tempo per adattarsi, soprattutto Martin, che ora gioca meno per il Como. Ma non appena avrà preso il ritmo delle partite, si adatterà a questo calcio più duro e veloce. Martin si distinguerà molto rapidamente con il suo talento e la sua qualità. Quanto a Sucic, invece, potrebbe essere una sorpresa per tutti noi, considerando che all'improvviso ha avuto una possibilità in prima squadra all'Inter e ne ha subito approfittato. Petar deve solo tenere sempre a mente che non ci si deve rilassare perché l'Inter è un grande club che porta diversi giocatori di punta in ogni sessione di mercato. Quello che sei all'Inter oggi non significa necessariamente che sarai lì domani".