FC Internazionale Milano e Ria Money Transfer, brand leader mondiale nel settore dei trasferimenti internazionali di denaro e parte del gruppo Euronet Worldwide, Inc. (NASDAQ: EEFT), sono lieti di annunciare il prolungamento della Partnership fino al termine della stagione 2026/27.
Ria Money Transfer continuerà a ricoprire il ruolo di Official Money Transfer Partner del Club nerazzurro, consolidando una collaborazione avviata nel 2023 e fondata sulla condivisione dei valori di inclusione, eccellenza e innovazione. Negli ultimi due anni, la sinergia con l’Inter ha contribuito in modo significativo ad accrescere la visibilità di tutti i marchi appartenenti al segmento Money Transfer di Euronet – Ria Money Transfer, Xe e Dandelion Payments – sia in Italia che nel resto del mondo, grazie all’ampia community globale dell’Inter. Parallelamente, Ria ha rafforzato il proprio legame con la famiglia nerazzurra grazie alla partnership con Inter Academy Chile , consolidando ulteriormente la sua presenza nel mondo del calcio.
Il rinnovo rappresenta una testimonianza concreta del successo della Partnership fino ad oggi e apre un nuovo capitolo nell’impegno di Ria al fianco del Club nerazzurro, ampliando la sua visione e rafforzando il legame di lungo periodo tra i due brand.
L’accordo è stato formalizzato a Los Angeles, in occasione della presenza dell’Inter negli Stati Uniti per il Mondiale per Club: una rappresentanza dell’Inter con il Chief Revenue Officer Giorgio Ricci è stata ospite presso la sede centrale di Ria Money Transfer a Buena Park (California), dove ha incontrato Juan Bianchi, Executive VP e CEO del segmento Money Transfer di Euronet.
“Siamo lieti di annunciare il prolungamento della Partnership con Ria Money Transfer, a conferma della reciproca soddisfazione per quanto costruito insieme finora. La nostra presenza a Los Angeles per il Mondiale per Club ci ha offerto l’occasione ideale per visitare la sede di Ria a Buena Park e celebrare insieme questo importante rinnovo. Siamo orgogliosi del legame che si è creato: Ria è oggi parte integrante della famiglia nerazzurra, non solo al fianco del nostro Club, ma anche attraverso il sostegno al progetto Inter Academy Chile", ha dichiarato Giorgio Ricci, Chief Revenue Officer nerazzurro.
“Il rinnovo della nostra Partnership con FC Internazionale Milano segna un capitolo entusiasmante del nostro percorso. In qualità di azienda di pagamenti impegnata a colmare le distanze e connettere le persone oltre i confini, siamo orgogliosi di collaborare con un Club la cui storia è fatta di inclusione, apertura e opportunità per chi è lontano da casa. Ciò che rende davvero speciale questa alleanza è la volontà condivisa di fare la differenza anche fuori dal campo. Con il sostegno a Inter Academy Cile, investiamo nei sogni dei giovani e contribuiamo a costruire comunità più forti attraverso il potere unificante dello sport", ha aggiunto Juan Bianchi - EVP e CEO del segmento Money Transfer di Euronet
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
