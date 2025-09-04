Davide Frattesi è stato tentato eccome dall'offerta del Newcastle United, ma alla fine ha deciso di restare all'Inter per colmare quel senso di incompiutezza che si trascina dietro dalla passata stagione. Con Inzaghi non ci sarebbe stato un futuro nerazzurro, ma con Chivu tutto è cambiato secondo la Gazzetta dello Sport.

"Adesso che sta finalmente benone e ha completato per intero la preparazione, ritardata per l’operazione d’ernia bilaterale, ha un solo obiettivo: vestirsi di nerazzurro come non ha mai fatto con Inzaghi - si legge -. Chivu sta plasmando una creatura a sua immagine, con tutte le difficoltà del caso, ma il tecnico romeno aveva chiarito subito quanto avrebbe gradito tenere con sé un assaltatore specializzato come Davide: alla fine, è stato accontentato, anche perché non è mai stato sganciato da Newcastle l’assegno da 45-50 milioni. E chi c’era a trovare il centrocampista, ancora su un lettino all’Humanitas, dopo l’intervento dell’11 luglio? Lui, il nuovo tecnico, con cui è nata un’intesa destinata a durare. Non a caso, in attesa del campo, il rinnovo di Frattesi è tornato di attualità".

Certo, in mediana resta grande traffico nonostante le difficoltà di Mkhitaryan, Calhanoglu e Barella, gli intoccabili degli ultimi anni. Dietro di loro, oltre a Frattesi, scalpitano i vari Zielinski, Sucic e Diouf. Finora zero minuti per l'ex Sassuolo soprattutto a causa del ritardo di condizione, ma dopo la sosta tutto potrebbe cambiare. E la disponibilità per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2028 è reciproca: si va verso un anno in più e un milioni in più rispetto ai 2,8 netti attuali.

