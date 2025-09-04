Proseguono le buone notizie per quanto riguarda lo stato di salute di Massimo Moratti, che ieri ha lasciato il reparto di terapia intensiva dell’Istituto Humanitas di Rozzano in cui è ricoverato da nove giorni per una polmonite.

Come ricorda la Gazzetta dello Sport, dopo le difficoltà nel respirare autonomamente, i primi giorni sono stati i più critici, ma verso la fine della settimana le sue condizioni erano iniziate a progredire, al punto che sabato i medici avevano deciso di estubarlo. "Moratti ha reagito bene anche al ritorno alla respirazione autonoma e ieri ha fatto un altro passo importante, venendo appunto trasferito in reparto", si legge. La speranza è che le dimissioni arrivino presto.