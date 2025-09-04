Lautaro Martinez torna tra i protagonisti del Premio Gentleman Serie A, giunto alla sua trentesima edizione. Il capitano dell’Inter, già più volte candidato, si contenderà il prestigioso riconoscimento con Riccardo Orsolini del Bologna e Tijjani Reijnders del Milan. L’evento, ideato da Gianfranco Fasan e dedicato al fair play, si terrà il 10 settembre a Milano, nella suggestiva cornice della Scuola Militare Teulié.

La serata di gala - come racconta Tuttosport - vedrà la partecipazione del presidente nerazzurro Giuseppe Marotta, accompagnato dal vicepresidente Javier Zanetti, che riceverà uno speciale Premio Gentleman Calciatore dei 30 anni. Confermata anche la presenza dei dirigenti Piero Ausilio e Dario Baccin.

Tra i riconoscimenti, è già stato svelato il gol più bello della stagione votato dai tifosi interisti: la splendida rete di Nicolò Barella contro l’Atalanta a San Siro. Restano invece top secret i nomi dei premiati come Gentleman Inter e rivelazione nerazzurra, così come i riconoscimenti destinati a Milan e Juventus. Per i rossoneri, l’unica certezza è la rete preferita dai tifosi: quella di Matteo Gabbia proprio nel derby contro l’Inter.

Durante la serata verranno celebrati anche Cesc Fabregas, il Monza con Adriano Galliani e Massimo Coda, bomber della Sampdoria e recordman di Serie B con 136 gol.