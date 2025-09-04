È stata convocata un'assemblea della Lega Calcio Serie A per il prossimo 3 novembre in una nuova location: l'appuntamento è infatti fissato, per le 9.30 in prima convocazione e per le 11.30 in seconda convocazione, presso la sede di Lissone, in via G. Zanella, 20, presso l'International Broadcast Centre.

Data: Gio 04 settembre 2025
Autore: Christian Liotta
