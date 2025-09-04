Domani in campo la prima Italia di Gennaro Gattuso, pronta a ospitare l'Estonia a Bergamo per una partita già cruciale nel girone di qualificazione ai prossimi Mondiali.

Resta un dubbio tattico al nuovo ct azzurro: 4-3-3 oppure 4-2-3-1? Di certo - secondo la Gazzetta dello Sport, si ripartirà dalla difesa a 4 con Di Lorenzo a destra, Calafiori-Bastoni in mezzo e Dimarco o Cambiaso a sinistra. Barella e Tonali certi di una maglia a centrocampo, mentre Locatelli si prepara in caso di linea a tre.

In attacco, Kean in vantaggio su Retegui. Politano e Zaccagni se si sceglierà il tridente, mentre Maldini e Raspadori prenotano una maglia se sarà 3 più 1 (fuori Locatelli e Zaccagni).