Il PSV Eindhoven è campione d'Olanda per la seconda stagione consecutiva. Dopo una rimonta clamorosa completata ai danni dell'Ajax, che ha sperperato un vantaggio di nove punti, la squadra di Peter Bosz si è aggiudicata la Eredivisie 2024-25 battendo all'ultima giornata lo Sparta Rotterdam a domicilio. Nel 3-1 finale ha messo la firma anche Ivan Perisic, autore di una stagione da incorniciare dopo l'infortunio al ginocchio: 16 gol e 11 assist all'età di 36 anni per l'ex giocatore dell'Inter. Delusione cocente, invece, per l'italiano Francesco Farioli, che ha accarezzato il sogno di vincere al primo colpo alla guida dei Lancieri per poi cedere di schianto nel rush finale.