Commentiamo insieme in diretta i sorteggi della nuova Champions League 2025/26. Scopriamo le 8 avversarie dell'Inter Campione d'Italia, inserita in prima fascia. Live reaction e commenti a caldo. 

Sezione: Focus / Data: Gio 28 agosto 2025 alle 17:45
Autore: Raffaele Caruso
