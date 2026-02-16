OSPITALETTO-INTER U23 1-1

Marcatori: La Gumina (13'), Messaggi (29')

35' - Schema su punizione per l'Inter U23: colpo di testa debole di Lavelli, blocca senza problemi Sonzogni.

34' - Kamaté prova il sinistro: respinto il suo tiro a giro da posizione insidiosa. Era comunque una conclusione senza particolari velleità.

31' - Bertoli conclude con il mancino dopo una transizione pericolosa dei padroni di casa. Tiro debole, blocca Calligaris.

IL GOL - Lancio lungo apparentemente innocuo per la difesa nerazzurra su cui Cinquegrano combina la frittata. L'esterno destro nerazzurro non si rende conto di essere solo e interviene di testa, mettendo il pallone sui piedi di Messaggi. Poi l'esterno sinistro arancioblu conclude bene e batte Calligaris sul secondo palo, tutto da rifare per Vecchi e i suoi.

29' - Gol dell'Ospitaletto. Al primo vero tiro in porta pareggia Messsaggi, 1-1.

25' - Ritmi più bassi ora, complice qualche fallo in più. Resta comunque buona la fase di pressione dell'Inter.

16' - Ancora Inter U23 pericolosa. Imbucata di La Gumina per Cinquegrano, che si trova da solo davanti a Sonzogni. Essendo spostato sulla destra, il difensore di Vecchi tenta il suggerimento al centro. Sonzogni esce bene e blocca in due tempi. Resta bassa, con un po' di sorpresa generale, la bandierina dell'assistente. La posizione di Cinquegrano sarebbe stata comunque da rivedere.

IL GOL - Cocchi passa in dribbling sul difensore avversario e mette un traversone a mezz'altezza insidioso dalla sinistra. Sonzogni valuta male l'uscita e respinge ma non blocca, lasciando lì la sfera. Tutto facile per La Gumina, che controlla, alza la testa e buca l'estremo difensore avversario, fuori posizione dopo l'intervento precedente.

13' - GOOOOOOOOLLLLLLLL DELL'INTER!!! NINO LA GUMINA! Glaciale sottoporta il capocannoniere nerazzurro!

11' - Palo dell'Ospitaletto! Bovo inciampa e spiana la strada a Guarneri. Una volta sul fondo il tirocross rasoterra coglie impreparato Calligaris, salvato dalla base del palo. Pericolo scampato per l'Inter U23.

7'- Lampo di Messaggi, che semina Kamaté e Cinquegrano ed entra in area di rigore palla al piede. Ottima diagonale di Alexiou, che ferma tutto. Poi Kamaté completa il disimpegno.

6' - Prova ad accendersi Kamaté. Il suo cross dalla trequarti però è impreciso e Sonzogni blocca. Peccato, era una buona idea e La Gumina sarebbe stato in posizione pericolosa per la difesa dell'Ospitaletto.

3' - Bella combinazione nerazzurra sulla sinistra, con Cocchi che imbuca per Bovo. Il centrocampista crossa basso per La Gumina, anticipato da Possenti. Fallo poi, sullo slancio, dell'attaccante siciliano.

20.30 - Si comincia! Primo pallone per l'Ospitaletto.

20.28 - Squadre in campo! Pochi istanti al via, con i padroni di casa in tradizionale completo orange. Inter U23 invece con la maglia bianca da trasferta.

Lunedì sera in trasferta per l'Inter U23 di Stefano Vecchi, impegnata in casa dell'Ospitaletto nel posticipo del 27esimo turno del girone A di Serie C. Reduci da tre gare senza vittorie, i nerazzurri non possono sbagliare, perché le dirette concorrenti spingono. L'Alcione ha clamorosamente vinto in casa del Vicenza, il Trento ha superato la Pro Patria nel fanalino di coda, questa sera si sfidano Cittadella e Renate: uno scontro diretto che l'Inter U23 può e deve sfruttare per rilanciarsi verso il quarto posto, che ora dista cinque punti. L'Ospitaletto, invece, ha bisogno di mettere fieno in cascina per scappare dalla zona playout. Ecco le formazioni ufficiali, calcio inizio alle 20.30.

OSPITALETTO (4-4-2): Sonzogni; Casali, Possenti, Nessi, Gualandris; Messaggi, Panatti, Ievoli, Guarneri; Gobbi, Bertoli

A disposizione: Mundi, Cortese, Regazzetti, Scheffer, Pavanello, Sinn, Tornaghi, Maucci, Torri, Maffioletti, Mondini, Sina, De Matteis

Allenatore: Andrea Quaresmini

INTER U23 (3-5-2): Calligaris; Alexiou, Prestia, Cinquegrano; Cocchi, Bovo, Fiordilino, Berenbruch, Kamaté; La Gumina, Lavelli

A disposizione: Melgrati, Raimondi, Zanchetta, Topalovic, Agbonifo, Stante, David, Mosconi, Iddrissou, Kaczmarski, Amerighi

Allenatore: Stefano Vecchi.

Arbitro: Striamo (sez. di Salerno)

Assistenti: Colazzo-Mazza

Quarto ufficiale: Pasculli

Operatore FVS: Morea