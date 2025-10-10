Il fatto che Denzel Dumfries si sia espresso meglio nella seconda parte di gara di Malta-Paesi Bassi 0-4, dopo l'uscita dal campo di Jeremie Frimpong, "è stata probabilmente una coincidenza". Lo ha puntualizzato Ronald Koeman, ct degli Orange, parlando a NOS della scelta di far giocare il laterale del Liverpool come esterno del tridente offensivo, proprio davanti all'interista: "Pensavo che Frimpong sarebbe stato una vera minaccia, ma a destra non siamo stati sempre pericolosi. Il che significa che Denzel ha dovuto accentrarsi di più. Sta migliorando costantemente in questo aspetto, basti vedere la frequenza con cui è entrato in area nella ripresa, quando ha fornito l'assist per il quarto gol ed è andato vicino a segnarne un altro. Alla fine, entrambi non hanno potuto fare molto perché erano completamente esausti".