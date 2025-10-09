Giuseppe Marotta, presidente dell'Inter, è stato eletto nell'Executive Board dell'European Football Clubs, l'associazione dei Club calcistici europei, che ha di recente cambiato denominazione passando da ECA a EFC. Dopo la nomina avvenuta nel corso dell'Assemblea Generale dell'EFC a Roma, il dirigente varesino ha parlato così a Sky Sport: "Posso portare la mia esperienza, rappresentare un club importante in un contesto dove l’Inter ha un ruolo da protagonista è sicuramente una grande soddisfazione", le sue parole.

La novità dell'assemblea è che, con il rientro nell'associazione del presidente del Barcellona Joan Laporta, lo scisma del 2021 con la creazione della Superlega sembra dimenticato.

"Sì, è un atto spontaneo. Da parte del Barcellona c'è un sentimento molto positivo nei confronti di questa organizzazione. Noi abbiamo accolto con grande entusiasmo il ritorno di un grande club, è importante averlo all'interno dell'organismo".

Cosa dobbiamo aspettarci dal futuro del calcio europeo?

"Ritengo che il calcio italiano sia una componente importante del calcio europeo, soprattutto ci deve essere un maggior dialogo perché ormai tra Europa e Italia c’è una simbiosi naturale e fisiologica, questo deve portare a una salvaguardia di quello che è il nostro fenomeno che dobbiamo difendere da tutti i punti di vista".