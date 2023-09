Il giovane centrocampista danese Maurits Kjaergaard ha giocato un ruolo importante nella splendida partenza del Salisburgo, prossimo avversario dell'Inter nel girone di Champions League. Il danese è stato titolare in tutte le partite, ha già fornito tre assist e ha mostrato prestazioni interessanti. Un rendimento che ha calamitato l'interesse di club come Inter e Juventus, del quale, rivela ai microfoni del quotidiano danese TipsBladet, è ben conscio: "Le persone ti mandano queste notizie e ovviamente l'ho letto anch'io. È pazzesco leggere una cosa del genere. In realtà giochi a calcio per divertimento, poi diventa il tuo lavoro". Kjaergaard si lascia poi andare ad una dichiarazione a sorpresa, dicendosi apertamente pronto ad una possibile partenza dalla città di Mozart in tempi brevi: "Il piano è, se tutto va bene, di trasferirsi la prossima estate".

