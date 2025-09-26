Sarà quindi Marco Piccinini, 42 anni da compiere lunedì, ingegnere edile di Forlì, l'arbitro della sfida di domani sera all'Unipol Domus tra Cagliari e Inter. Coi nerazzurri, l'arbitro romagnolo vanta in carriera sei precedenti con un bilancio di cinque vittorie e un pareggio per l'Inter. L'ultimo incrocio risale al 22 febbraio 2025, con la vittoria per 1-0 sul Genoa con gol di Lautaro Martinez.