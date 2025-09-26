Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, sollecitato dai cronisti sull’Inter e sul presunto tentativo di Silvio Berlusconi di voler comprare la squadra neroazzurra, evocato dal figlio dell'avvocato Peppino Prisco, fa il vago: “L'ho letto, però lo sapevo. Sul fatto che Berlusconi fosse un tifoso del Milan posso mettere la mano sul fuoco. Una volta presi pure uno scappellotto da lui perché eravamo a casa sua durante un Inter-Milan, lo vedemmo in due stanze diverse ma quando finì e l'Inter vinse 3-0 arrivò quatto quatto alle mie spalle e mi tirò uno schiaffetto urlando: "Hai vinto". Che poi abbia potuto immaginare in quel momento che l'Inter fosse più facile da comprare rispetto al Milan... Berlusconi non si fermava all'appartenenza del cuore. È possibile".

La Russa scherza poi su un ipotetico interesse per il Catania, la squadra della sua città: "Il Catania per ora ha un ottimo presidente australiano, che è una persona perbene e che ho anche conosciuto", afferma riferendosi a Ross Pelligra.